Герой спецоперации: ефрейтор Третьяков спас товарища в бою

Гвардии младший сержант Руслан Гурин вместе с группой вёз продовольствие на передовую. Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон, военный уничтожил его. Груз был своевременно доставлен без потерь среди личного состава. Также Руслан в ходе выполнения поставленных задач смог отремонтировать мотоцикл и восстановить мобильность транспортной группы.

Гвардии ефрейтор Виктор Третьяков вместе с сослуживцами во время эвакуации пострадавших с передовой ликвидировал из стрелкового оружия беспилотник противника. А когда наши бойцы вновь подверглись атаке вражеских дронов, Виктор оказал первую помощь раненому товарищу и доставил его в госпиталь. Потом он вернулся к группе и продолжил выполнять задачи.