Трамп предложил Мадуро добровольно уйти в отставку

Дональд Трамп пригрозил Николасу Мадуро применением силы, если тот не уйдёт с поста президента Венесуэлы добровольно. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что президенты двух стран обсудили по телефону возможную амнистию для лидера боливарианской республики и его ближайшего окружения. Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточной борьбе с наркотрафиком. Под этим предлогом в Карибский бассейн стянуты значительные армейские силы США.

Давление нарастает - в субботу Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё закрытым. В ответ на это Каракас организовал авиавыставку, где провели показательные выступления военной авиации.