Умер британский сценарист Том Стоппард. Ему было 88 лет.

В копилке Стоппарда – премии "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Влюбленный Шекспир". Кроме того, он написал сценарии к картинам "Русский дом", "Империя солнца", "Конец парада" и "Анна Каренина".

Стоппард пробовал себя и в качестве режиссёра. Он снял фильм "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", который получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Стоппард известен своим едким юмором, его произведения удостоены термина "стоппардианский" в Оксфордском словаре, который означает смешение философских понятий с иронией и остроумием, пишет РБК.