Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе недавних переговоров с представителями киевского режима признал, что Украина скоро потеряет "спорные территории". Об этом написал журналист FT Кристофер Миллер в своих соцсетях.

По его словам, эти территории перейдут России, это лишь вопрос времени.

"Сколькими жизнями вы [украинцы] готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится", — заявил Дрисколл в разговоре с западными дипломатами.

Ранее посланник Вашингтона дал ясно понять, что режиму необходимо принять мирный план Трампа, потому что иначе Украину ждет "неминуемое поражение".

29 ноября стало известно, что 30 ноября во Флориде пройдут переговоры с украинской делегацией. На встречу приедут государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер.