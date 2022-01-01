Евросоюз рано или поздно признает свою политику по отношению к Украине провалом, считает Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что лидеры Евросоюза потерпели поражение в конфликте на Украине. Это может вызвать "политическое землетрясение", чего боятся европейцы. Таким мнением он поделился 30 ноября на выступлении перед активистами правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" в Ньиредьхазе.

"Кто [из лидеров ЕС] решится сказать, что в апреле 2022 года, когда мир был близок, Запад помешал этому? Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых и у Украины было бы больше территории?", — сказал Орбан.

Он также уверен, что рано или поздно ЕС придется признать свой политический провал в отношении к Украине.

28 ноября в Кремле состоялась встреча Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Тогда российский лидер пообещал венгерскому премьеру провести мирный саммит по Украине в Будапеште.