70 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа за два года

Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильской агрессии, превысило 70 тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав анклава. Раненых - в два с половиной раза больше.

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ периодически наносит удары по сектору. Эти атаки унесли жизни более трёхсот человек.

Накануне многотысячная акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне. В числе прочих призывов - запретить Израилю участвовать в международных конкурсах. Многолюдно было и на улицах Рима, итальянцы обвиняют в причастности к геноциду палестинцев своего премьера и ключевых министров.