Турция и Казахстан осудили атаки Киева на гражданские объекты

Казахстан рассматривает атаку на инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума как действие, которое наносит ущерб отношениям Астаны и Киева. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Аналогичное заявление прозвучало в Турции в ответ на удары морскими дронами по двум танкерам в Чёрном море. Киев официально взял на себя ответственность за это нападение.

В ночь на 29 ноября Украина атаковала морскими дронами один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Из-за полученных повреждений пришлось прекратить отгрузку казахстанской нефти на танкеры, а суда были отведены из порта в море в целях безопасности.

В этот же день морские украинские беспилотники атаковали два танкера у берегов Турции. Судна получили повреждения, но остались на плаву. Экипажи пришлось эвакуировать.