В крайне непростой ситуации оказались и участники украинской делегации, которая прибыла в США на переговоры обсуждать мирный план Трампа. Встреча пройдет сегодня в Майами. Вот только приятной прогулкой визит во Флориду для представителей киевского режима точно не станет. По данным американских СМИ, Вашингтон будет давить на парламентёров Зеленского, чтобы добиться от Киева заключения сделки.

Во Флориде секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова ждут непростые переговоры с американской делегацией. "Американская сторона ведёт себя конструктивно, и в ближайшие дни вполне реально завершить разработку шагов, которые позволят достойно завершить войну. Я ожидаю, что команда будет работать в соответствии с чёткими украинскими приоритетами", - сказал в напутственном слове Владимир Зеленский.

Чёткие приоритеты Киева, надо помнить, это бессовестный шантаж и отказ от своих обещаний в последний момент. Такова национальная особенность ведения переговоров по-украински. Зеленский, конечно, бодрится. Но американская пресса предсказывает: Умерова пропустят через дипломатическую мясорубку.

"В то время, как ближайшее окружение Зеленского оказалось втянутым в коррупционный скандал, он переживает один из самых опасных моментов своего президентства. На следующей неделе он столкнётся с новым раундом давления со стороны США, которые потребуют заключить соглашение о прекращении войны с Россией", - пишет The Washington Post.

Как бы не закончилась встреча в Вашингтоне, в Европе приложат все усилия, чтобы в который раз мирные инициативы развеять по ветру.