На семейном празднике в США произошла массовая бойня

В США четыре человека, в том числе дети погибли в результате очередного жестокого нападения со стрельбой. Неизвестный открыл огонь на семейном празднике. Десять гостей получили ранения.

Всё произошло в субботу вечером в банкетном зале. Ресторан находится в бизнес-центре, всех его посетителей эвакуировали. Личность злоумышленника не установлена, он по-прежнему находится на свободе.

Мотивы подозреваемого неизвестны, но, по предварительным данным, преступление он совершил преднамеренно. Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом в полицию.