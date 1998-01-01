Собянин поздравил москвичек с Днём матери

Сегодня в России отмечают День матери. Поздравления опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что светлый семейный праздник - прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на Земле.

Собянин пожелал женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия и большого счастья.

Символом Дня матери в России стала незабудка: маленький цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь - всё то, чем так щедро одарила природа материнское сердце.

День матери в России отмечается на постоянной основе в последнее воскресенье ноября с 1998 года.