Показать лучшие навыки и получить возможность устроиться в престижную отечественную компанию. В Санкт-Петербурге проходит финал чемпионата “Профессионалы”.

Это масштабное соревнование среди школьников и студентов колледжей, цель которого - выявить таланты, помочь реализовать потенциал и обеспечить эффективными кадрами различные отрасли экономики.

Ранее финалы чемпионата прошли в Калуге и Нижнем Новгороде. А в северной столице около трёхсот участников соревнуются в мастерстве в категориях: "образование", "сервис", "инженерные технологии" и "производство". Победителей ждут денежные призы и приглашения на работу.