В Москве прощаются с Всеволодом Шиловским

В Москве сегодня прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Гражданская панихида проходит в театре-студии, который носит имя выдающегося актера. С самого утра люди несут цветы, чтобы почтить память артиста. Собрались родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

Миллионам зрителей Всеволод Шиловский запомнился по ярким ролям в таких картинах как "Военно-полевой роман", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Узник замка Иф". Особая глава в жизни Шиловского - работа режиссёром. Его фильмы "Избранник судьбы", "Аферисты", "День за днём" отличаются искренностью и точностью человеческих эмоций. А как театральный педагог и наставник Всеволод Николаевич воспитал не одну плеяду молодых артистов.

Всеволода Шиловского не стало в минувшую среду, ему было 87 лет. Похоронят актера на Троекуровском кладбище столицы.