Научный прорыв: в России создан уникальный материал для костных имплантов

Передовая разработка в области восстановительной медицины: российские учёные создали уникальный биоматериал, импланты из которого не только легко приживаются, подстраиваясь под индивидуальные потребности организма, но и со временем превращаются в полноценную костную ткань. Эта технология может получить широкое применение в стоматологии и ортопедии.

"Умный, живой имплант" - это возможно! Биоматериал - революционная разработка ученых Южного федерального университета - работает как матрица. Может сам запускать процесс естественного восстановления, постепенно превращаясь в полноценную костную ткань. Главная проблема всех самых совершенных современных имплантов состоит в том, что они остаются инородным телом для человеческого организма. Никто не застрахован от того, что имплант попросту не приживётся.

"Импланты костей изготавливали изначально из металлов, а потом стали делать из оксидов, но естественно то, что ближе к природе, то быстрее приживается в организме. И наша задача была найти такой материал, который будет соответствовать полностью материалу костей", - поясняет заведующая научной лабораторией Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Елизавета Муханова.

И учёные уверены, что нашли. Для создания этого биоматериала использовали брушит - фосфорный минерал, по составу очень близкий к костной ткани. Плюс в качестве катализатора хорошо работают белки и карбонат кальция. В лаборатории можно следить за всеми превращениями и испытаниями.

Учёные провели большое количество исследований - выясняли, как может вести себя композит в разных жидкостях организма. Во что он превращается, и с какой скоростью. "Мы измеряем удельную площадь поверхности получаемых материалов, размер, объём пор, и благодаря специальной программе мы видим математические данные и можем понять - насколько наши полученные материалы биосовместимы", - говорит инженер-исследователь Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Ольга Бурачевская.

Но важно было не только получить гидроксиопатит - основной минерал человеческих костей и зубов, но и научиться управлять самим процессом регенерации. Оказалось - да, возможно контролировать форму и размер импланта.

"Этот композит работает настраиваемо, под нужды определённого организма, мы можем контролировать время превращения, степень превращения, и другие факторы - в этом новизна", - рассказала Елизавета Муханова.

Конечно, пока это только лабораторные испытания. Следующий этап - исследования на клетках животных. Впрочем, уже сейчас учёные считают, что изобретение может стать настоящим прорывом в ортопедии и стоматологии.