"Эффектом Долиной" займутся в Госдуме

28 ноября суд в подмосковной Балашихе вынес приговор преступникам, которые забрали у народной артистки России Ларисы Долиной деньги, после того, как она продала свою квартиру под воздействием мошенников. Жилплощадь при этом по судебному решению вернулась самой Долиной, а ни о чём не подозревавшая покупательница, заплатившая певице 112 миллионов, осталась и без денег, и без жилья.

В последние месяцы аналогичные решения в похожих ситуациях принимают суды по всей стране. Молва даже назвала происходящее "эффектом Долиной". Пользователи соцсетей упражняются на эту тему в остроумии, сдают билеты на концерты певицы, а известный московский ресторан отменил новогоднее шоу с её участием. Как бы то ни было, права добросовестных приобретателей требуют защиты. В Госдуме уже намерены внести изменения в законодательство.

Депутаты готовят законопроект, который установит для сделок с недвижимостью период охлаждения. Между заключением сделки и получением денег продавцом должно будет пройти не менее семи дней. Предусмотрены и другие меры.

"Это продажа с переводом денег только на счёт покупателя. То есть, мимо - наличные, эти истории с куклами и неожиданно опустевшими банковскими ячейками. И дальше, если продаётся единственное жилье, то обязательна нотариально заверенная справка о том, что есть, где жить", - рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин.

Пока изменения в законы не внесены, опытные риелторы предлагают свои способы обезопасить сделку: проводить ее у нотариуса и с привлечением медика. "Если человек пожилой, и есть какие-то сомнения, то я вызываю врача на сделку. То есть приезжает врач с официальной лицензией, с документами. И он проводит освидетельствование продавца, выдает после этого заключение", - пояснил юрист Олег Бендриков.

С таким заключением утверждать, что в момент сделки продавец был невменяем или находился под чьим-то влиянием, будет сложно. Между тем, проблема уже выбралась за пределы рынка недвижимости. Появились истории, когда по схеме "продал, а потом объявил себя обманутым" стали торговать и автомобилями.