Загородная жизнь с московским комфортом: как развивается Щербинка

Впервые название этого района упоминается в летописях времён Ивана Калиты. Больше века назад тут основали первый в мире научный институт с кольцевой железной дорогой для испытания составов. А местная станция часто снимается в кино. В состав Москвы эти места вошли недавно, но жить тут теперь так же комфортно, как и в центре.

Всё это о районе Щербинка. За старинной оградой - усадьба "Остафьево". Величественное здание с белоснежными колоннами построил первый хозяин - князь Андрей Вяземский, потомок Рюриковичей. По воспоминаниям современников, человеком он был умным и ироничным. Любовь к знаниям и искусству передал своему сыну. При Петре Вяземском, известном поэте и критике в этих стенах рождались строки, которые стали золотым фондом русской литературы.

Своё название усадьба получила, если верить легенде, совершенно случайно. Якобы хозяин, князь Петр Вяземский попросил своего друга Александра Пушкина назвать имение первым пришедшим на ум словом. В ответ поэт, указывая на свой багаж, будто бы сказал слуге: "Оставь его, братец". Так и родилось "Остафьево".

Изначально усадьба задумывалась как летняя резиденция, но жизнь здесь не затихала никогда. Балы, споры, чтение стихов при свечах. Вяземский состоял на государственной службе, увлекался историей и литературой. Сегодня "Остафьево" - это музей-заповедник, куда приезжают тысячи туристов. Настоящий билет в XIX век.

Между тем XXI век - совсем рядом. Новый вокзал "Щербинка" МЦД-2 расположен между станциями "Бутово" и "Остафьево". Его открыли в этом году и теперь добираться до центра Москвы стало намного проще. Старый мост над путями, знакомый местным жителям с советских времен, сменил просторный крытый павильон. Теперь пассажирам не нужно подниматься по лестницам, здесь работают лифты и эскалаторы.

Есть в Щербинке место, где заряжаются энергией. В открывшемся год назад спортивном комплексе "Арена" жизнь не затихает ни на минуту. Ребята с тренерами оттачивают прыжки и вращения. Юные спортсмены проходят здесь все этапы - от первых шагов у бортика до сложнейших элементов фигурного катания. Кроме фигурного катания есть секции по разным видам единоборств. А ещё здесь играют в хоккей, волейбол и футбол.

Недавно в Щербинке появилась благоустроенная береговая зона. Даже в конце ноября, когда природа готовится к зиме, набережная Десны не теряет своего очарования. Ухоженные дорожки, удобные спуски к воде и стильные фонари создают здесь идеальное пространство чтобы проветрить голову после работы, прокатиться на велосипеде или просто полюбоваться закатом.