Москвичей призвали к осторожности: столицу окутал сильный туман

Московский регион накрыл плотный туман. Местами видимость уменьшилась до 200 метров.

В региональном главке МЧС посоветовали гражданам быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать на одежде светоотражающие элементы.

Водителям автомобилей следует передвигаться с включёнными противотуманными фарами и соблюдать скоростной режим. Из-за тумана до утра 1 декабря в Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности.

Накануне синоптики предупредили, что в столице и области в первые дни декабря будет тепло – примерно на 5-7 градусов выше климатической нормы. Пройдут дожди, а столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.