Собянин поздравил "Домисольку" с 35-летием

Детский музыкальный театр "Домисолька" отмечает 35-летие. В своём поздравлении коллективу театра Сергей Собянин отметил, что с "Домисолькой" выросло не одно поколение юных москвичей.

Мэр отметил, что в одной из самых известных творческих студий страны занимаются более тысячи детей от трёх с половиной до 17 лет. В обучении используются 190 авторских программ по вокалу, хореографии, игре на музыкальных инструментах.

С детьми занимаются только профессиональные педагоги, среди них есть заслуженные учителя России и лауреаты различных премий. Театр ежегодно даёт более трёхсот концертов и сотрудничает с федеральными детскими центрами - "Артеком" и "Орлёнком".