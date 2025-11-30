В Кремле подтвердили скорый приезд Уиткоффа в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию в начале следующей недели. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Визит Уиткоффа состоится до начала визита Владимира Путина в Индию, который запланирован на конец недели, сообщает РИА Новости.

В ноябре был обнародован мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. В России заявили, что в целом с ним согласны, но нужно обсудить некоторые детали.

План был в центре внимания переговоров американской и украинской делегаций в Швейцарии. Сейчас в США находятся украинские политики, которые также обсуждают перспективы урегулирования. Очевидно, что финальное обсуждение мирного плана между Россией и США пройдёт во время визита Стива Уиткоффа в Москву.