Московская пенсионерка отдала мошенникам 27 миллионов рублей за проверку батарей

В Москве пенсионерка отдала 27,6 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками обслуживающей её дом организации. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Женщине позвонил аферист и представился сотрудником "Водоканала". Он сообщил, что в её квартире необходимо проверить батареи отопления. Без всяких сомнений женщина продиктовала лжеводопроводчику код из смс.

Далее в дело вступил "представитель финансовой организации", затем "следователь". Эти преступники убедили москвичку снять все деньги со счетов и передать их курьеру.

В прокуратуре ещё раз напомнили, что не следует сообщать коды из смс и не перезванивать по незнакомым телефонным номерам.