Нетаньяху попросил помилования у Герцога

Премьер-министр Израиля попросил помилования у президента страны Ицхака Герцога. Биньямин Нетаньяху находится под следствием по подозрению в коррупции, сообщает ТАСС.

В канцелярии президента отметили, что просьба премьера является чрезвычайным запросом, имеющим серьёзные последствия. Герцог ответит Нетаньяху после того, как изучит все необходимые мнения.

Нетаньяху обвиняется сразу по трём коррупционным делам: в получении незаконных подарков (сигар и шампанского), в мошенничестве с регулированием СМИ и в получении взяток за продвижение проектов своих друзей.

Судебный процесс длится около пяти лет. В суде Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.