В Госдуме рассказали о замене WhatsApp* на Мах

Завершается работа по импортозамещению WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его мнению, процесс идёт успешно благодаря стремительному развитию нового мессенджера Max. Парламентарий отметил: у WhatsApp* было много времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, но даже не было попыток сделать это.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram. Это решение было принято с участившимися случаями мошенничества.

