Днём 30 ноября в регионах России сбили 15 дронов ВСУ

В течение дня над Россией сбиты 15 беспилотников ВСУ. Киевский режим пытался атаковать Кубань, Крым, Татарстан, Курскую и Белгородскую области, сообщили в Минобороны. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Нижнекамска, Грозного, Ульяновска и Самары.

Минувшей ночью в российских регионах сбили 33 украинских беспилотника. Атаке подверглись четыре региона и акватория Чёрного моря.

В Ростовской области повреждена котельная и промпредприятие. В Славянске-на-Кубани получили повреждения многоквартирный дом и Славянский НПЗ.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Краснодара, Саратова и Геленджика.