По-прежнему много работы на Красноармейском направлении у наших "Солнцепёков". Они выжигают опорники неонацистов.

Вражеский укрепрайон обнаружили с помощью дронов – координаты передали расчету ТОС группировки "Центр". Бойцы под покровом ночи выдвинулись на огневую позицию и нанесли точный удар по киевским боевикам термобарическими снарядами. Корректировку проводили БПЛА в режиме реального времени.

А в зоне ответственности группировки "Юг" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил живую силу и пункт запуска беспилотников националистов. Цели были поражены боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции. Выполнение задачи подтвердила разведка.