Спас жизни пострадавших товарищей: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости российских бойцов в ходе СВО. Капитан Владислав Быков, используя разведданные, грамотно спланировал действия штурмовой группы по захвату вражеского опорника. Позиции неприятеля были взяты. После чего Быков с подчинёнными отбили все попытки боевиков вернуть утраченные рубежи.

Младший сержант Артур Марабьян с сослуживцами, направляясь на подмогу раненым бойцам, попал под миномётный обстрел. Рискуя собой, Артур добрался до пострадавших товарищей, оказал им первую помощь и организовал доставку в полевой госпиталь, чем спас жизни военнослужащих.