Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали в ночь на понедельник, 1 декабря, 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по четыре дрона сбито над Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем.

По три БПЛА ликвидировано над акваторией Азовского моря и над Ленинградской областью, еще два аппарата уничтожили над Воронежской областью.

По одному беспилотнику сбили над территорией Волгоградской, Курской области, Смоленской и Тульской областей.

Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль утверждал, что удары вглубь России станут главным аргументом киевского режима на пути к прекращению конфликта. По словам политика, это будет фактор принуждения Москвы к мирным переговорам.

Между тем депутат Государственной думы Михаил Шеремет пообещал, что военные преступники заплатят высокую цену за свои атаки — возмездие не за горами, националистический киевский режим поплатится за свои преступления.