Рубио назвал идущие переговоры с украинской делегацией продуктивными

Госсекретарь США Марко Рубио назвал идущие во Флориде переговоры с представителями Украины продуктивными. Об этом 30 ноября он заявил после встречи с украинской делегацией.

"Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия", — сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что в переговорах по урегулированию на Украине требуется еще больше работы.

"Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания", — добавил Рубио.

Переговоры между Вашингтоном и Киевом прошли в штате Флорида, США. Украинскую делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.