Трамп: ситуация с коррупцией на Украине является проблемой

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коррупцией на Украине является проблемой. Об этом 1 декабря он сообщил журналистам.

Американский лидер подчеркнул, что "сложные проблемы" Киева с коррупцией "определенно не помогают" урегулированию конфликта на Украине.

Трамп также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф "хорошо справляются" на переговорах с Киевом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе государства, с помощью которой прошло около 100 миллионов долларов. В ходе дела обвинения предъявили семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу.

30 ноября во Флориде состоялась сессия переговоров делегаций США и Украины. По итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым глава американской делегации Рубио сказал, что в переговорах по урегулированию на Украине требуется еще больше работы.