Financial Times: НАТО рассматривает возможность нанести по России "упреждающий удар"

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность нанесения упреждающего удара по России. Его слова приводит газета Financial Times, которой он дал комментарий.

"Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем", — сказал Драгоне.

Он добавил, что альянс рассматривает возможный удар в качестве "оборонительных действий" на фоне якобы действий РФ против НАТО.

Военноначальник признал, что это "выходит за рамки обычного способа мышления или поведения" НАТО. Он пояснил, что сложности касаются "правовых рамок, вопроса юрисдикции", того, кто именно будет совершать подобные действия.