На Сахалине нашли пропавшего студента, которого обманули мошенники

Студента из Свердловской области, который пропал больше месяца назад, нашли в Южно-Сахалинске. Выяснилось, что парень стал жертвой мошенников - они обманом выманили у него деньги и, запугав, заставили уехать. Злоумышленники пытались воздействовать и на отца молодого человека, но тот сразу обратился в полицию.

Этот 20-летний житель Каменска-Уральского только сейчас - в отделении полиции - понял, что стал жертвой мошенников. Говорит, думал, что помогает правоохранителям.

"Мне позвонил сотрудник службы доставки, который назвал мои данные. Он попросил эти данные сверить и я, не заподозрив ничего плохого, передал мошеннику 4 цифры кода из СМС сообщения для службы сервиса доставки", - рассказал потерпевший.

Следом - звонок от псевдосиловиков и обвинение в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. В итоге аферисты вынудили парня перевести им 230 тысяч рублей, а дальше его по телефону вёл куратор.

"Было мне велено уйти из дома, прекратить любые общения с родными. По указанию мошенников я прибыл на Сахалин, чтобы получить дальнейшие инструкции", - рассказал потерпевший.

Отец Льва забил тревогу - обратился в полицию и к волонтёрам. Поиски шли месяц, искали как пропавшего без вести.

Ключевой зацепкой стал автомобиль Льва, обнаруженный на стоянке аэропорта Екатеринбурга. Камеры зафиксировали, что оттуда молодой человек вылетел в Барнаул. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и сахалинского отделения волонтерской организации местонахождение молодого человека было установлено.

Потерпевшего доставили в отдел полиции. Мошенники так запугали молодого человека, что отцу и следователям пришлось долго объяснять: он попался на удочку аферистов. Сейчас Лев в безопасности.

Этот случай ещё раз демонстрирует схему, по которой действуют злоумышленники. Эксперты предупреждают об опасности передачи личных данных третьим лицам. Так же важно помнить, что правоохранители должны лично вызвать гражданина, а не требовать от него по телефону совершить те или иные действия.