В Москве торжественно открыли каток на ВДНХ

В столице не по-зимнему тепло. Синоптики обещают аномальную температуру до середины декабря. Но это не стало помехой для открытия катка на ВДНХ.

На улице ни снежинки, зеленая трава и плюс пять. Но стоит ступить на этот лед, и за мгновение оказываешься в ледяной сказке. Самый большой каток в Москве - на ВДНХ - не растопят ни капризы погоды, ни пять тысяч пар коньков, даже если все посетители разом решат устроить дискотеку на льду. Пространство общей площадью в два футбольных поля готово принять всех желающих.

Чтобы всё это не растаяло в разгар оттепели, под лед заложено более полумиллиона метров труб. Если вытянуть их в одну линию, то они дотянулись бы почти до Воронежа. Каток — это инженерное сооружение масштабов небольшого города - холодильные установки, насосные группы и система автоматического контроля, позволяющая поддерживать лед даже при температуре воздуха до плюс 10 градусов. Но главное, конечно, не цифры, а праздничная атмосфера. Провести здесь выходные приезжают не только из Москвы и области, но и со всей страны.

Тем, кто пришёл на открытие, повезло вдвойне. Они успели не только покататься, но и посмотреть ледовое шоу, подготовленное нашими прославленными фигуристами.

"Здесь уже сейчас такая новогодняя атмосфера, хотя еще конец ноября. Даже не наступил декабрь. Улыбка на лице появляется", -говорит Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию.

"Очень счастливы и рады быть здесь. Здесь уже новогодняя атмосфера. Мы сегодня здесь для того, чтобы подарить людям небольшой кусочек спортивного фигурного катания, подарить праздник", - отметил Никита Кацалапов, чемпион мира в танцах на льду.

Отдельный магнит для любителей спорта — хоккейная площадка, где накануне прошли мастер-классы тренеров школы "Красная машина Юниор". Здесь планируют проводить матчи с участием легенд российского хоккея, а всех желающих любого возраста будут обучать базовым навыкам катания.

Каток ВДНХ ждёт посетителей ежедневно, кроме понедельника. Переодеться и оставить вещи можно в теплых раздевалках. Здесь же взять коньки на прокат. А на самом льду открыты кафе и места для отдыха. И всё это волшебство будет длиться до самой весны.