Американская сторона не устанавливала каких-либо дедлайнов в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал в воскресенье, 30 ноября, президент США Дональд Трамп.

Как подчеркнул политик, "мой дедлайн — тогда, когда эта война закончится". При этом Трамп заверил, что удовлетворен ходом переговоров по украинскому вопросу: "У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось".

Упомянул президент Соединенных Штатов и громкий коррупционный скандал на Украине, который уже привел к отставке двух министров и главы офиса предводителя киевского режима. По словам Трампа, ситуация с коррупцией на Украине "не идет им на пользу".

Однако в целом переговоры "идут, и идут хорошо", а шансы на заключение мирного соглашение остаются хорошими, цитирует американского лидера РБК.

В России тем временем ожидают прибытия спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа — идет "серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации" на Украине. Что касается критики в адрес Уиткоффа после появления в СМИ якобы утечки с переговоров по Украине, Песков назвал это попыткой сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил про последовательность позиции Москвы, которая "касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время". Дипломат также заявил, что нельзя поддаваться на провокации, которые появляются вокруг мирного плана Трампа по Украине.