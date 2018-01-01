SHOT: Людмилу Поргину увезли в больницу с угрозой инсульта

77-летняя Людмила Поргина пожаловалась медикам на сильные головокружения, у нее стали неметь ноги. Артистку увезли в больницу. Там у госпитализированной актрисы обнаружили поражение сосудов головного мозга. Ей грозил инсульт, передает SHOT.

К слову, в начале года вдова прославленного актера Николая Караченцова уже лежала в больнице. Тогда она жаловалась на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. В результате ее госпитализировали в пульмонологическое отделение в столичную больницу. Медики выявили у артистки хрипы при дыхании.

Не секрет, что талантливая актриса Людмила Поргина задвинула карьеру ради мужа Николая Караченцова. Пока он много и успешно работал, она обеспечивала домашний уют. После того, как актер попал в страшную автомобильную аварию, Людмила Поргина целиком на себя взвалила все заботы о муже. Она даже выходила с ним в свет, утверждая, что Караченцов просто не может сидеть дома, что ему необходимо ходить в театр и вести активную культурную жизнь.

В 2018 году актера не стало. Однако Людмила Поргина старается не унывать. Она помогает внукам, путешествует, работает. Часто снимается на телевидении в качестве приглашенного гостя в различных ток-шоу.