Дочь от Началовой впервые высказалась об Алдонине: "Мы очень верим и молимся"

Единственная дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера впервые прокомментировала информацию о тяжелой болезни своего родителя.

Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы. По некоторым данным, футболист лечится в Германии.

18-летняя Вера обратилась к общественности на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Наследница Юлии Началовой поблагодарила за поддержку и добрые слова, однако подчеркнула, что семья не будет комментировать никакие новости о состоянии Евгения Алдонина, которые неизбежно будут появляться в публичном пространстве.

"Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой, — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом", - призналась дочь Алдонина и Началовой.

При этом Вера призвала не слушать тех, кто называет себя ближним кругом или говорит "от лица семьи".

Ранее друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Алдонин не хотел, чтобы о его болезни знали, но представители футбольного клуба ЦСКА убедили его рассказать о происходящем. По словам представителя клуба, Евгений очень много сделал для отечественного футбола и сейчас "футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему".