ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму

ФСБ предотвратила покушение на одного из старших офицеров Министерства обороны России. Теракт был организован в Крыму сотрудником военной разведки Украины Рустемом Фахриевым.

Как сообщили в ФСБ, российского военного планировали взорвать в собственном автомобиле. Для этого украинская разведка завербовала агента - проживающего в Крыму гражданина Украины - и передала ему бомбу. В момент закладки взрывчатки исполнитель теракта оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий задержан один из пособников организатора теракта Рустема Фахриева.

В ФСБ вновь призвали россиян об ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами. За это российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.