Представители киевского режима признали, что несут ответственность за атаки беспилотников на танкеры недалеко от побережья Турции.

Как сообщает The Guardian, источники в спецслужбах Украины подтвердили причастность к атакам на танкеры, предпринятые 28 и 29 ноября. Объектами ударов беспилотников стали танкеры Kairos и Virat, обошлось без жертв. По утверждению западных СМИ, указанные танкеры входят в "теневой флот" России и перевозят российскую нефть, хотя ходят под флагом Гамбии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели подчеркивал, что указанные происшествия в турецкой исключительной экономической зоне "создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе".

В российском МИД назвали примечательным тот факт, что террористические действия киевского режима в Черном море были предприняты на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что авторы атак на танкеры пытались таким способом переключить внимание общества.

Дипломатический источник рассказал ТАСС, что после атак на танкеры в Черном море идет поиск организаторов и нападавших, а также вырабатываются меры реагирования. Москва находится в контакте с Анкарой.