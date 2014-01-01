Ликвидированный в Крыму террорист собирался нанести максимально большой урон

Покушение на одного из высокопоставленных офицеров Минобороны предотвратили сотрудники ФСБ в Крыму. Теракт готовил агент украинских спецслужб. Он собирался подорвать автомобиль военнослужащего, но был раскрыт. Во время закладки взрывного устройства мужчина оказал сопротивление.

Так выглядит бесславный конец очередного агента украинской разведки. Был ликвидирован во время подготовки теракта в Крыму. На его след удалось выйти благодаря телефонному разговору, который перехватили наши контрразведчики.

Мат через слово, жаргонная лексика и неуемное желание убивать. Это диалог сотрудника Главного управления разведки Украины с тем самым агентом, которого завербовали для совершения терактов в России. Из разговора становится ясно - киевский режим снова готовит покушение на офицера нашего оборонного ведомства.

Ликвидировать военного планировали с помощью дистанционного подрыва автомобиля. И ведь знали, что у него есть жена, ребенок, которые тоже могли оказаться рядом. Но террористов это не смутило. Сотрудник Главного управления разведки Украины даже наоборот подчеркивает, что взрыв должен быть при любых обстоятельствах.

Масса взрывчатого вещества более двух килограммов. Этого достаточно, чтобы, например, серьезно повредить железобетонную конструкцию, а от автомобиля вовсе не осталось бы и следа. Террористы явно не хотели ограничиваться военным и его семьей. Стремились нанести как можно больший урон. Именно поэтому вместе со взрывчаткой планировали положить металлические шарики. При такой мощности радиус разлета осколков около полукилометра. Страшно представить, к каким последствиям это могло привести. ФСБ выяснила, что сотрудником ГУР, который удаленно руководил агентурной сетью в Крыму и отдавал все распоряжения, оказался гражданин России и Украины Рустэм Фахриев. Документы на получение нашего паспорта подал в 2014 году в числе первых. А после решил вступить в ВСУ.

В Крыму у него остались родственники. При этом исправно переоформляли все личные документы на Украине. Явно ожидали возвращения киевской власти на полуостров. Один даже согласился участвовать в организации теракта против военного.

Фахриев никогда не скрывал своих националистических взглядов. Даже наколол татуировки запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа". Фахриев часто находится в заграничных командировках. Но не в качестве военного разведчика, а, по сути, как наемный убийца. Выполняет "грязную" работу в разных частях света.

И все это исключительно в интересах западных партнеров Украины, которые не хотят рисковать жизнями своих солдат, тратить дополнительные ресурсы. Ведь проще отправить головорезов, готовых на все ради денег. И уже очевидно, что по такой же тактике британская разведка использует украинские спецслужбы для совершения терактов в России.

"Ми-6 специализируется не столько даже на разведывательных операциях, сколько на операциях, связанных с подготовкой террористических актов. Ми-6 готовила специально группу ГУРа для проникновения на территорию России и организацию террористических актов на атомных электростанциях с таким расчётом, чтобы вызвать аварийную ситуацию", - рассказал Юрий Кнутов, военный эксперт.

И подобных примеров десятки. Британская разведка сегодня полностью определяет деятельность ГУР. Нет сомнений, что за каждой провокацией, атакой на территории России стоят именно западные спецслужбы. Они и превратили Украину в международный центр терроризма.