В зоне спецоперации наши штурмовые группы зашли в населённый пункт Гришино. Он находится на северо-западе Красноармейска - именно оттуда противник пытается прорвать блокаду своих формирований. За сутки наши войска отразили ещё десять контратак националистов.

Прежде чем расчет системы "Солнцепек" занимает огневую позицию, место развертывания детально изучает передовая группа. Особый контроль - за обстановкой в воздухе. Противодроновые детекторы и ружья - постоянно на изготовке. Можно работать.

Несколько залпов - и опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении уничтожен. В зоне ответственности Южной группировки войск экипаж многофункционального истребителя - бомбардировщика Су - 34 авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции нанес удар по личному составу и месту запуска украинских БПЛА.

В Запорожской области операторы войск беспилотных систем с помощью разведывательных дронов выявили группу тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга". Одновременно расчеты РСЗО "Град" группировки "Днепр" ударили по пунктам управления БПЛА на Ореховском направлении. Под постоянным огневым воздействием - вся линия боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки.

А в окрестностях населенного пункта Гуляй Поле операторы разведывательных беспилотников обнаружили места стоянки техники и тропы передвижения украинских подразделений, после чего сбросили на позиции противника листовки с призывом выбрать жизнь и прекратить сопротивление.