Собянин: В Москве стартовали предновогодние благотворительные акции

В Москве стартовали предновогодние благотворительные акции. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, подарки и необходимые вещи для участников спецоперации, детей из новых регионов можно принести в павильоны "Москва помогает", которые расположены на городских фестивальных площадках.

Уже в четвёртый раз в этом году проходит акция "Добрая ёлка", благодаря которой воплощаются мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сделать доброе дело помогает и проект "Исполни желание". Юные подопечные благотворительных фондов и социальных центров пишут письма Деду Морозу и размещают их на сайте акции.