Студенты ДФУ обучаются благодаря инновационным медтренажерам

Такие манипуляции на позвоночнике пациентов нейрохирург Михаил Скрябин делал не один десяток раз. Сейчас же врач проверяет на реалистичность уникальное изобретение студентов Дальневосточного федерального университета. Специальный макет, на котором будущие хирурги учатся проводить сложные операции, например, удалять грыжи.

"Отработка на макете позволяет до автоматизма довести уже разметку и саму технику. Ощутить, что ты уже проходишь кость, что ты не навредил ничему", - рассказал Михаил Скрябин, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета.

Внутри - позвонки реальных размеров, соединительные ткани на ощупь такие же, как у человека. А через специальный силикон, который имитирует кожу и жировую прослойку, костная структура отчетливо видна на рентгене.

"10 лет назад, для того, чтобы подобраться, нужно было делать разрез, это большая травма, а сейчас это небольшие проколы, и чтобы специалисту ориентироваться, ему нужно получить вот эти мануальные навыки", - отметил Роман Гончарук, директор Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, хирург — онколог Медицинского комплекса ДВФУ.

На этих макетах медики учатся диагностировать новообразования в молочной железе. С их помощью будущие онкологи и специалисты ультразвуковой диагностики до совершенства оттачивают технику взятия пункций и проведения биопсии.

"Наверное, самое трудное - это, смотря на датчик, понимать 3D картину: как располагается это образование, и нужно четкое взаимодействие между тем, что мы делаем руками и что мы видим, потому что если мы не научимся это делать, то всегда будем попадать мимо", - отметил Александр Ожерельев, разработчик симулятора, врач хирург Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета.

Такие тренажеры – новое слово в обучении врачей. При этом все макеты придумали, разработали и сделали сами студенты сразу нескольких дисциплин: медики, химики и программисты.

Еще один тренажер, который сейчас осваивают студенты-медики, это симулятор дополненной реальности. Надеваем AR очки, и вот перед нами учебная программа, которую можно почитать, полная имитация процедурного кабинета и главное - пациент в полный рост.

Вскоре планируют приступить к следующему этапу – создать тренажеры, имитирующие органы реальных пациентов. "Мы можем распечатать даже позвонки человека, который принес нам свое КТ. Например, у него опухоль, которая возвышается над общей формой позвонка, мы можем их распечатать, сделать их из материала, который контрастен на рентгене, и тренировать манипуляции на индивидуальной клинической картине", - отметила Вероника Бандур, разработчик симулятора, студентка 5 курса Лечебного дела Дальневосточного федерального университета.

То есть, по сути, создать тренажеры, на которых врачи смогут "отрепетировать" реальную операцию конкретного пациента и снизить риски во время сложных хирургических вмешательств. Изобретение уже оценили не только студенты-медики, но и практикующие врачи. Поэтому в планах - тренажёры для других медицинских специальностей. Например, макет для ультразвукового обследования вен.