Сотни малых городов России оказались под угрозой исчезновения

Сотни малых городов и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты страны из-за активного оттока населения. На это указывают эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает ТАСС, ВЦИОМ представил доклад, посвященный эффекту убывающих городов. Ожидается, что к концу периода с 1950 по 2030 годы население за пределами городов уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

Происходит это потому, что молодежь уезжает из небольших населенных пунктов, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается.

Причиной оттока населения из малых городов исследователи называют не только стремление к более высоким заработкам и построению карьеры в мегаполисах, хотя действительно молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. К этому добавляется и недостаточная инфраструктура, а также "отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего", отмечают социологи.

Надежды опрошенных россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Наряду с этим развитие туризма играет немаловажную роль в приумножении численности населения.

Привлечением людей в малые города и села озаботились в Государственной думе. Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил ввести программы ипотечного кредитования представителей определенных профессий. Парламентарий отмечал, что это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности, а "если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров" в конкретную местность.

До того Сергей Шойгу в период руководства Министерством обороны отмечал, что в Сибири можно создать несколько научно-промышленных центров, с учетом имеющихся природных ресурсов и потенциала их освоения. В частности, в районе между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста.