Николаев ответил на слова обиженной Пугачевой: "Конечно, все было иначе"

Недавно Алла Пугачева дала большое интервью, в котором среди прочего обвинила своего давнего друга, крестного отца ее дочери Елизаветы, автора-песенника, исполнителя, музыканта Игоря Николаева в предательстве.

Дело в том, что Примадонна обиделась, что Николаев не упомянул ее в выпуске программы "Сегодня вечером", который был посвящен его творчеству. "Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: „Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!“ И он сказал: „Хорошо“. Вот если бы мне так сказали не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто…" - высказалась Пугачева.

В новом интервью Лауре Джугелия Игорь Николаев признался, что давно не общается с Аллой, но не хочет думать, что связь потеряна навсегда. По словам артиста, они с Примадонной столько пережили в жизни, что это невозможно вычеркнуть или забыть.

"Конечно, все было иначе. Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу. Наташа вообще ответила официально и ее ответ был предельно деликатным, что на съемках будет семья, поэтому давайте без меня, я считаю, что это будет немного не тактично. Меня абсолютно устроил ответ, хотя я никогда не против общения, и всегда прекрасно помню хорошее, и песни все написанные", - подчеркнул исполнитель.