Усольцевы живы? Названо место, в котором их до сих пор никто не искал

В Красноярском крае продолжают следить за судьбой семьи Усольцевых, которые 28 сентября ушли в поход в тайгу и бесследно исчезли. Следствие считает, что они стали жертвами несчастного случая. Большинство экспертов согласны с этой версией и полагают, что шансы найти семью живыми минимальны.

Однако не все теряют надежду. По мнению заслуженного спасателя России Геннадия Кабанова семья Усольцевых вполне могла выжить и вероятно до сих пор находится в тайге. Он пояснил, что протяженность Кутурчинского Белогорья, где пропали Усольцевы, составляет около 80 километров. Верхние точки хребта находятся на высоте около двух тысяч метров, а в низине есть 30-метровые останцы. При малейших туристических навыках и желании именно там можно найти прибежище, полагает Кабанов.

"Я уверенно могу сказать, что там Усольцевых до сих пор никто не искал. Думаю, что даже для ребенка очевидно, что в горах встреча с дикими животными наименее вероятна. Сейчас же в Красноярском крае "всего" −24ºС. Если Усольцевы смогли оборудовать или найти себе уже готовое жилище, то пережить такой мороз им вполне по силам", - заявил спасатель в интервью "Аргументам и фактам".

Версию, что Усольцевы спустя два месяца после исчезновения все еще живы, Кабанов призвал не отвергать. Он привел в пример случаи, когда люди выживали в тайге и при -45 градусах.

Однако, заметил Кабанов, поискам мешает информационный шум вокруг исчезновения семьи. Это "распыляет внимание" поисковиков. Губительной для Усольцевых, если они все же смогли выжить в тайге, окажется и экстремальная температура.