Стремление к прекращению огня на Украине не должно привести к освобождению России от юридического преследования за развязанный конфликт. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

Как заявил Макграт, которого цитирует Politico, американские власти при продвижении своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине должны избежать "исторической ошибкой огромных масштабов". Такой ошибкой еврокомиссар счел отказ от попыток "наказать" Россию и привлечь к ответственности за спецоперацию.

На такие мысли европейских лидеров наводит риторика президента США Дональда Трампа, который не раз положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине, а также открытая демонстрация Вашингтоном интереса к совместным с Москвой экономическим и финансовым проектам.

Трамп действительно подтверждал, что видит стремление России к миру, а также отмечал готовность российских властей договариваться с Украиной. По недавней оценке американского политика, в целом переговоры "идут, и идут хорошо", а шансы на заключение мирного соглашение остаются хорошими.

Что касается "привлечения России к ответственности" за спецоперацию, в Европе уже не раз озвучивали планы по созданию специального трибунала. Однако официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова называла этот замысел ничтожным. Чиновница подчеркивала, что присоединение к этой инициативе любого государства Москва расценит как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями.