В России предложили ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления, необходимо признавать полностью дееспособными посредством принудительной эмансипации – это даст возможность привлекать их к ответственности как взрослых людей. Об этом заявил в понедельник, 1 декабря, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Эксперт пояснил, что говорит о ситуациях, "когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию" и совершают преступления, сопряженные с посягательством на жизнь и здоровье людей.

Российское законодательство предусматривает возможность эмансипации несовершеннолетних — это признание полностью дееспособным подростка по достижении им возраста 16 лет. Однако сделать это можно лишь при добровольном согласии и желании самого несовершеннолетнего.

Рыбальченко предложил ввести механизм принудительной эмансипации в случаях, "когда мы видим неспособность повлиять на подростка". При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о крайней мере, до применения которой "сначала надо дать человеку возможность задуматься", сообщает ТАСС.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школьным учителям отслеживать поведение детей иностранных граждан, чтобы выявить у таких учеников возможные склонности к преступлениям. Особое внимание предписывается обращать на детей мигрантов, склонных выражать пренебрежение к "исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике".

Тем временем в Госдуме решили разобраться со школьной травлей. Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что "пора посмотреть и признаться, что сегодняшние инструменты профилактики травли среди детей и молодежи и ответственности за буллинг не работают". Парламентарии решили ввести в законодательство понятие "буллинг" и закрепить ответственность за него.