Джигурда набросился на Долину: "Злая жадная жаба"

28 ноября суд в подмосковной Балашихе вынес приговор преступникам, которые забрали у народной артистки России Ларисы Долиной деньги, после того, как она продала свою квартиру под воздействием мошенников. Жилплощадь при этом по судебному решению вернулась самой Долиной, а ни о чем не подозревавшая покупательница Полину Лурье, заплатившая певице 112 миллионов, осталась и без денег, и без жилья.

В Сети разразился скандал. Интернет-пользователи возмущены тем, что певица, которая вернула себе элитное жилье, не отдала назад деньги Лурье. Они буквально завалили соцсети Долиной негативными комментариями и требованиями о справедливости. Говорят, этот "портал в ад" администраторы артистки поначалу "чистили", но поняли, что бесполезно, и перестали. Почему певица не желает вовсе отключить комментарии, непонятно.

Более того, началась "отмена" исполнительницы. Говорят, поклонники сдают билеты на концерты Ларисы Долиной, элитный и известный столичный ресторан уже отменил ее выступление, а популярный в России бренд фастфуда и вовсе отказался доставлять еду на дом, где проживает певица.

Не остался в стороне и Никита Джигурда. "Долина-Кудельман, как злая жадная жаба, войдет в русский сказочный эпос!.. Это реально исторический момент! Нельзя молчать! Ибо жабой Кудельман открыт ящик Пандоры, который, если его не закрыть, отменив блатное решение первых инстанций в Верховном суде, - может привести к очень плачевным последствиям на болотах..." - плюнул в Ларису Долину (чья настоящая фамилия Кудельман) Никита Джигурда на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".