Принцу Уильяму нанесли подлый удар: Гарри и Меган Маркл зашли слишком далеко

Семья принца Уэльского уже несколько лет подвергается нападкам. Но на этот раз противники Уильяма и Кейт Миддлтон зашли слишком далеко.

После того, как принц Эндрю был лишен всех титулов и изгнан из дворца, вновь вспыхнули обсуждения скандальной книги End Game журналиста Омида Скоби. Многие припомнили, что еще два года назад приятель принца Гарри и Меган Маркл уверял, что именно Уильям будет тем, кто изгонит младшего сына Елизаветы II из дворца. Главы из книги разбирают на цитаты, называя их пророческими.

Так, в Сети обсуждают, что судя по поведению принца Уэльского, Скоби был прав и в том, что Уильям на самом деле считает Карла III некомпетентным монархом и воспринимает его лишь как препятствие на своем пути к трону. Народ находит доказательства того, что отец и сын якобы все время соревнуются друг с другом, не гнушаясь прибегать к интригам и ударам в спину. Все это, по мнению автора End Game, началось после смерти Елизаветы II.

Кроме того, Скоби утверждает в своей книге, что в скандале с Мартином Баширом, который обманом взял интервью у принцессы Дианы, Уильяма больше всего волновала не репутация покойной матери, а имидж короны.

"Герцог Сассекский больше беспокоился о защите наследия своей матери и ее слов. Уильям же наоборот больше заинтересован в защите учреждения, чем в том, чтобы откровенные и правдивые слова принцессы Дианы остались достоянием общественности. Он использовал расследование как прекрасную возможность остановить слова его покойной матери, наносящие продолжающийся репутационный ущерб дворцу", — брызжет ядом Скоби.

На этом Омид не остановился, нанеся принцу Уильяму куда более серьезный удар по репутации. Журналист уверяет, что старший наследник Карла III шел на самые рискованные шаги, чтобы затмить младшего брата, Меган Маркл и даже своего отца. "Уильям лично сливал истории о Гарри прессе", — уверяет Скоби.

Вот только сторонники Уильяма поспешили разочаровать поверивших в слова Омида британцев. Народу напомнили, что журналист, выпустивший End Game, является близким другом Меган. И именно американка была той, кто несколько лет сливала прессе грязные сплетни о принце Уильяме и Кейт Миддлтон, не погнушавшись даже придумать наследнику престола любовницу.

Столь подлый удар от брата и его жены Уильям никогда не простит. Он сам публично объявил, что Меган и Гарри зашли слишком далеко.