Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из нашего государства граждан Китая. Об этом стало известно в понедельник, 1 декабря.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, гражданам Китая разрешается въезжать в Россию без визы и находиться на российской территории до 30 дней.

Эта норма распространяется на приезжающих из Китая в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.

Наряду с этим разрешается осуществлять транзитный проезд через Россию и выезд из России без оформления виз — на основании обычного паспорта гражданина КНР.

Указанный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года включительно.

В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин подтверждал, что правительство России по поручению Владимира Путина работает над ответным решением по отмене виз для туристов из Китая. Политик подчеркнул, что экономические связи между Москвой и Пекином укрепляются, несмотря на санкции и турбулентность в мире.

Тем временем посольство Черногории в Москве сообщило, что к концу сентября 2026 года страна введет визовый режим для граждан России — страна стремится в Европейский союз и на пути к членству должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами этого интеграционного объединения.