У Феликса Царикати нашелся внебрачный сын: он тяжело болен

Феликс Царикати стал гостем нового выпуска шоу "Звезды сошлись". Программа была посвящена внебрачным детям знаменитостей.

Отметим, что официально Феликс Царикати был женат лишь раз. У известного артиста есть дочери Альвина и Марселина и сын Феликс. Однако в беседе с Лерой Кудрявцевой Царикати сообщил, что у него якобы есть еще сын.

"У меня высветился телефон девушки, которую я не слышал лет 20-ть. Она плачет. Она говорит: "Вот ты радуешься своему сыну, тебя показывают по всем каналам. А ты знаешь, что у тебя есть еще один сын? Ему 15 лет", - рассказал Феликс.

Известный певец был крайне удивлен. Однако куда больше его шокировали следующие слова давней возлюбленной. Оказалось, что мальчик тяжело болен, ему требуется серьезное лечение. "Говорит: "Деньги не нужны. Ему нужен твой костный мозг". Я так обалдел вообще", - признался Царикати.

Самое интересное, что в это время рядом с певцом сидела его супруга. Он не стал от нее ничего скрывать и рассказал все как есть. Жена заявила, что поддержит его, если он решит помочь, но предложила для начала сделать ДНК-тест.

"Если это мой сын, я от него никогда не откажусь. Если ему понадобится мой костный мозг, я это сделаю", - пообещал артист.