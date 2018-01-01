Ушла из кино и помогает детдомовцам: куда пропала звезда сериала "Граница. Таежный роман" Ольга Будина

Ольга Будина была невероятно популярна, ее считали главной звездой отечественных сериалов. Фильмы с ней в главной роли выходили один за одним — "Граница. Таежный роман", "Жена Сталина", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Земский доктор"… А потом Ольга внезапно завязала со съемками, и не просто взяла паузу, а сообщила, что возвращаться в кинематограф не собирается. Чем же она занимается?

Будущая кинозвезда родилась 22 февраля 1975 года в подмосковном Одинцове в семье бухгалтера и строителя. Уже в школе проявляла себя как не только активный, но и очень творческий человек. Ольга училась играть на фортепиано и аккордеоне, была солисткой в хоре, оркестре, вокально-инструментальном ансамбле. Начала изучать в драмкружке актерское мастерство, а потом собрала единомышленников и создала любительский театр. Будина писала сценарии для постановок и сама шила костюмы артистам. При этом Ольга увлекалась еще и филологией, даже окончила Школу юных филологов при МГУ и получила квалификацию экскурсовода третьей категории.

Видимо, из-за столь разных интересов она не могла определиться с профессией. Сначала Ольга поступила в педагогический, потом решила, что ей больше по душе учеба на отделении народного пения в Академии им. Гнесиных. В итоге как-то случайно забрела во двор театрального училища им. Щукина и еще раз изменила мнение по поводу своего будущего.

Будина убедила строгую комиссию во главе с Владимиром Этушем и единственная в группе набрала максимальные баллы. При этом поначалу учеба давалась ей тяжело, после первой сессии даже вставал вопрос об отчислении. Но Ольга не сдавалась и на втором курсе снова удивила всех мастеров, получив высшую оценку по актерскому мастерству.

Сниматься актриса начала в середине девяностых, но прославилась только в двухтысячном, когда на телеэкраны вышла картина "Граница. Таежный роман". Многосемейный фильм вызвал бурю эмоций у зрителей. Будина сыграла в ленте роль медсестры Марины, которая разрывается между долгом перед опостылевшим мужем и любовью к другому человеку. Как признавалась Ольга, в тот момент она еще не создала семью, не представляла что это такое – изменять мужу. Имела смутное представление о медицине, не умела водить автомобиль и на протяжении всего съемочного процесса была как натянутая струна.

После "Таежного романа" карьера актрисы стремительно пошла вверх, но через несколько лет Будина в первый раз взяла паузу и пропала из информационного пространства. Она встретила бизнесмена Александра Наумова, вышла за него замуж и захотела сосредоточиться на семье и детях. Увы, брак с мужчиной, который был намного старше, не сложился.

"После свадьбы у Александра начались проблемы на работе. И можно так сказать, что мы жили в пансионатах. Это было очень тяжело. Я никогда не спрашивала, сколько у него было денег, когда он вернется с работы, меня интересовало только то, что сейчас происходит: тебе тяжело, давай думать, как ситуацию решить. Я ему очень доверяла, на тысячу процентов", — откровенничала актриса в телевизионных интервью.

Напряженная ситуация плохо сказалась на здоровье Ольги, которая к тому же забеременела. Случились преждевременные роды, после появления на свет ребенок перестал дышать. Врачи смогли ему помочь и почти три недели выхаживали в кювезе. Муж при этом жил какой-то своей жизнью, старался закрыться от проблем, после возвращения Ольги с ребенком из больницы даже не сразу согласился купить стиральную машинку. Мол, стирали же раньше руками, и ничего.

В итоге семья не смогла пережить свалившиеся трудности. По словам Будиной, бывший муж не горел желанием нормально платить алименты, предоставил справку, что получает пять тысяч рублей. Ни о какой иной поддержке сына, которого назвали Наумом, речь и вовсе не заходила.

"Я открыла для себя прелесть салата из свежей капусты и потрясающий, полезный и изумительный подножный корм: мать-и-мачеха, подорожник, сныть. Для того чтобы у моего ребенка были свежие фрукты, я просила всех, кто собирался ко мне в гости, не покупать тортики и прочее, а привезти мне фруктов. Денег на подгузники не было, была одна пачка, которую мы берегли на случай дальней поездки. Первый год был самый тяжелый", — описывала Ольга те времена.

Трудности не сломили Будину, она выстояла и сама подняла сына, а еще вернулась в профессию и снова произвела фурор, получив награду "Легенда России". Без поддержки мужчины, с ребенком на руках она заработала на квартиру, дачу, машину, путешествия и образование Наума.

Ольга заботится не только о своей семье, она уже много лет помогает детдомовцам. В какой-то момент актриса даже задумалась, не взять ли ей приемного ребенка, воспитанника детского дома в Адыгее. Хотела перевезти его в Москву, помочь с жильем и учебой в академии МЧС. Однако пристальнее присмотревшись к подростку, Будина поняла, что он часто ее обманывает и относится как к спонсору, к тому же плохо влияет на Наума. Усыновление не состоялось.

А вот в кино Будина окончательно разочаровалась. Подход многих современных режиссеров она называет ширпотребом. Актриса считает, что кинематографом сегодня занимаются преимущественно дельцы, а не творцы. Последний фильм с участием Ольги вышел на экраны в 2018-м.

Сейчас актриса сосредоточилась на благотворительности, она создала фонд, поддерживает воспитанников детских домов и многодетные семьи, а еще курирует фестиваль любительских семейных театров. Будина помогает и бойцам в зоне СВО, а также сняла документальный фильм о прифронтовой Белгородской области с названием "Иди за мной".