Кремль ответил на слухи о письме Козака Владимиру Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о публикациях, согласно которым бывший заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак якобы написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера в ответ на соответствующий вопрос RTVI, ему "ничего не известно" относительно подобного письма.

В сентябре стало известно, что Владимир Путин освободил заместителя руководителя своей администрации Дмитрия Козака от занимаемой должности. Этому предшествовали публикации о том, что Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров оригинально опроверг сообщения о своей якобы опале. В ответ на вопрос журналистов о том, куда он пропал, руководитель российской дипломатии с серьезным выражением лица заявил: "Я еще пропадаю до сих пор".